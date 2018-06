Micaela Góes dá curso em Porto Alegre no sábado: 'uma casa organizada se reflete em todos os setores da vida'

Micaela Góes, 43 anos, virou “sonho de consumo” em muitos lares brasileiros. Considerada a fada mágica da organização, apresenta há sete anos o programa Santa Ajuda, no canal GNT. Na tela da TV, ela mostra que não tem bagunça impossível de resolver. Neste sábado, vem a Porto Alegre para ensinar seus truques na loja Oppa (rua Pedro Ivo, nº 732). A atividade, em parceria com Ivana Portella, será das 8h às 20h - informações e ingressos aqui

“A gente fez um formato de curso itinerante, que passa por todos os cômodos da casa, pois percebeu que havia uma demanda em alguns lugares. O Sul tem um mercado de organização bem ativo”, diz Micaela, em entrevista por telefone.

“ A ideia é plantar essa sementinha de empreendedorismo . Hoje, a gente está vendo uma mudança grande no mercado de trabalho, há muitas pessoas querendo sair do universo corporativo para empreender”, entende.

Micaela é formada em Artes Cênicas e acabou entrando no ramo da organização por acaso. Ao ajudar uma colega de faculdade, a atriz Camila Pitanga, a arrumar sua residência, há 15 anos, foi convencida de que tinha talento para a coisa.

Além do programa na TV, livros e atendimento a clientes, Micaela administra a A Casa Viva , uma escola de organização, no Rio de Janeiro. Em operação há um ano, forma cerca de 30 alunos por mês.

A personal organizer afirma que o estado da casa afeta tudo. “ A organização é uma ferramenta muito poderosa para otimização de recursos, de tempo e de espaço. Quando a gente tem a nossa casa organizada, isso se reflete em todos os setores da vida", sentencia .

Quando se muda a dinâmica de uma casa, comenta Micaela, a pulsação do local se renova. "Isso impacta nas relações entre as pessoas que habitam aquele espaço e na redução de estresse por ruídos de coisas que são possíveis de se resolver com um pouco de organização. Costumo dizer que o objetivo final da organização é trazer o bem-estar”, orgulha-se.

A entrevista completa será publicada no GeraçãoE impresso, encartado no Jornal do Comércio, em breve.