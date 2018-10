As empresas e a relação com o meio ambiente

A reportagem central desta semana retrata três empresas que têm uma missão maior do que a venda em si. Querem tornar o planeta e a sociedade melhores através de seus produtos. O que a gente se pergunta é: até quando isso será notícia? Todo negócio deveria pensar nos impactos que causa ao ambiente, não é mesmo?

A De Sírius Cosméticos, de Alvorada, é um exemplo interessante, pois a marca recém-lançou uma linha de tratamento capilar vegana. Só que a presidente da companhia, Sabrina Rosa, faz questão de destacar que não se trata de uma estratégia de marketing, simplesmente.

Enquanto ela nos levava para conhecer as dependências da fábrica - mostrava as árvores frutíferas, o sistema de limpeza de dejetos, a cachorrinha que vive no local -, apontava para redes onde os funcionários podem descansar durante o intervalo. Pois ser sustentável é gerar equilíbrio para todas as partes envolvidas na operação, inclusive as pessoas.

Das pequenas coisas, como o cuidado com o uso excessivo de papel, às que demandam maiores investimentos, como tratamento da água, sempre há um jeito de deixar o seu negócio alinhado com o que a natureza precisa: respeito.

#teliga