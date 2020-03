Roteiro Gastronômico movimenta o Menino Deus e incrementa a economia local

Com o objetivo de movimentar a economia local e dar maior visibilidade aos estabelecimentos gastronômicos do bairro, um coletivo formado por 15 empresários lançou há dois meses o Roteiro Gastronômico do Menino Deus. A ação tem permitido aos moradores e visitantes a possibilidade de aproveitar o verão para passear pelas ruas arborizadas da região, conhecer novos lugares e, de quebra, saborear as muitas opções de lanches, pratos e bebidas promocionais que integram o projeto.

Prevista para encerrar no final de março, a campanha tem tido boa aceitação entre os consumidores e deverá ser reeditada ao longo do ano, com a possibilidade de ampliação da gama de estabelecimentos participantes. Integram o roteiro restaurantes, bares, cafeterias e cervejarias, que oferecem aos clientes três opções de pratos ou bebidas com preço promocional. Além disso, na compra de dois itens da oferta, há 50% de desconto na opção de menor valor.

Segundo um dos organizadores da ação, o empresário Aureo Arndt, a campanha tem dado visibilidade aos estabelecimentos mais novos do bairro e garantido um incremento de seus faturamentos nesse período. Proprietário de um café-restaurante e de uma pastelaria, ele conta que empreende há cinco anos no Menino Deus e que, graças à campanha, conseguiu aumentar em 15% os lucros entre janeiro e fevereiro. "Nosso objetivo é divulgar os estabelecimentos para as pessoas do bairro e incentivá-las a conhecer a diversidade de opções. Ninguém se enxerga como concorrente aqui e já temos notado um aumento da clientela geral nesse período", comenta.

A ideia inicial do coletivo previa a validade da promoção de segunda a quinta-feira, mas o êxito da iniciativa e a procura dos clientes fez com que boa parte dos estabelecimentos participantes estendessem as ofertas também aos finais de semana. Os 15 locais que integram o roteiro são facilmente identificados por meio de cartaz e distribuem aos consumidores uma espécie de cartão fidelidade, um folder com o mapa de localização de todos os pontos comerciais. A cada visita é fornecido um carimbo ao cliente, que ao completar a cartela com registro da ida a todos os estabelecimentos participantes e consumo dos itens da promoção, recebe cupons de desconto para uso futuro. "As pessoas realizam o roteiro e passam a conhecer as opções que têm no bairro, várias já completaram todas as visitas", destaca Arndt.