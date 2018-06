Erupção de vulcão na Guatemala deixa ao menos 69 mortos

Após entrar em atividade no domingo (3), a erupção de um vulcão em uma área rural a 50 km da Cidade de Guatemala deixou ao menos 69 mortos. De todas as vítimas, apenas 17 foram identificados, em razão das temperaturas altas dos detritos vulcânicos que dificultam o reconhecimento. A maioria das vítimas foi encontradas na comunidade San Miguel Los Lotes. O vulcão, de 3.763 metros de altura, lançou cinzas e rochas acima do nível do mar. Pelo menos 3,2 mil pessoas tiveram que ser retiradas de suas casas devido a altos níveis de fumaça e fragmentos expelidos. Esta foi a segunda erupção do vulcão, considerada a mais forte. A Organização dos Estados Americanos (OEA) declarou apoio ao país e as comunidades afetadas.