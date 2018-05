Brasileiros formam filas para abastecer em postos de gasolina da Fronteira

Com dificuldade em encontrar postos de gasolina ainda com estoques de combustíveis no Rio Grande do Sul, a população tenta encontrar alternativas para abastecer seus veículos em cidades da fronteira com o Uruguai. Foi o caso de Riveira, que registrou um intenso movimento de brasileiros que formavam filas de veículos na manhã desta sexta-feira (25). No entanto, muitos se decepcionaram ao encontrar a maioria dos postos da cidade já com as pistas fechadas pela falta de gasolina. Alguns postos tinham somente óleo diesel. Segundo a Sulpetro, no terceiro dia de greve, mais de 15 municípios gaúchos não tinham nenhum litro de combustível. Apesar do acordo firmado com o governo ontem (24), as paralisações continuam em diversas rodovias do país e afetam a maioria dos serviços.