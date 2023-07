Defesa Civil do RS emite alerta para chuvas no dia 7 e 8 de julho

Foi emitido um alerta nesta sexta-feira (7) pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Rio Grande para a ocorrência de chuvas intensas em várias regiões do Estado. O cenário previsto é o avanço de uma frente fria que dará origem a um novo ciclone extratropical próximo à costa gaúcha na madrugada deste sábado (8). As chuvas intensas e volumosas podem gerar transtornos e risco de cheias no Estado.



"Se você mora em locais de risco, busque um local seguro. Vá para residências de amigos, familiares ou procure por abrigos oferecidos pela prefeitura de seu município", recomendou o chefe da Casa Militar e coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel Luciano Boeira.



De acordo com o boletim informativo da Defesa Civil do RS, as chuvas devem se intensificar pelo Oeste e Sul e avançar gradualmente para a Campanha, Centro, Vales e Leste gaúchos. O cenário deve permanecer o mesmo ao longo da próxima madrugada, chovendo com intensidade de moderada a forte entre o Centro, Vales e Leste gaúcho.



Com a atuação desse sistema, os ventos ganharão força, soprando constantes e com velocidades de 60 a 80 km/h no Leste e Nordeste do Rio Grande do Sul, agitando o mar, trazendo risco de ressaca. Ainda de acordo com a previsão, a tendência é que no domingo (9), com o afastamento do ciclone, o tempo firme retorne sobre o Estado e as temperaturas caiam.

Os acumulados previstos ao final do ciclone devem ficar entre 80 e 120 milímetros, podendo atingir, pontualmente, 150 milímetros.