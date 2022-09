Possibilidade de tempestade pode marcar o início da primavera no Estado

Com o início da primavera e a frequência de tempestades características da estação, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta para fortes chuvas e possibilidade de queda de granizo no Rio Grande do Sul entre essa quarta-feira (21) e a manhã de quinta-feira (22). O evento deve atingir áreas isoladas do Norte e Nordeste do Estado; Oeste, Meio Oeste, parte dos Planaltos Sul e Norte de Santa Catarina, além de todo o Paraná.

A partir das 0h até o final da manhã de quinta-feira, as condições meteorológicas passam a ser de perigo potencial, com possível tempestade, queda de granizo, trovoadas e rajadas de ventos entre 40 Km/h e 60 Km/h no Sul e Leste do Rio Grande do Sul.