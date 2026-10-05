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CapaPolíticaEleições 2026

Publicada em 05 de Outubro de 2026 às 16:53

Terceiro colocado, Cury fala em manter silêncio no segundo turno

Em terceiro colocado no primeiro turno, Cury teve 3,44 milhões de votos

Em terceiro colocado no primeiro turno, Cury teve 3,44 milhões de votos

Agência Brasil
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Agências

O candidato à Presidência da República pelo Avante, Augusto Cury, afirmou que vai ficar em silêncio em relação ao segundo turno, que será disputado entre o candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva e o senador do PL pelo Rio de Janeiro (RJ) Flávio Bolsonaro.

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"Eu me silencio completamente em relação àqueles que estarão no segundo turno, dizendo o seguinte, que ninguém está autorizado em meu nome e nem em nome do Júlio [Delgado, coordenador da campanha] a pedir ou dizer que vai apoiar qualquer um dos candidatos. E eu gostaria de me silenciar em relação a isso. Não quero responder nada em relação ao segundo turno", disse a jornalistas na noite de ontem (4).

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