Terceiro colocado, Cury fala em manter silêncio no segundo turno

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Publicada em 05 de Outubro de 2026 às 16:53
Em terceiro colocado no primeiro turno, Cury teve 3,44 milhões de votosAgência Brasil
O candidato à Presidência da República pelo Avante, Augusto Cury, afirmou que vai ficar em silêncio em relação ao segundo turno, que será disputado entre o candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva e o senador do PL pelo Rio de Janeiro (RJ) Flávio Bolsonaro.
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"Eu me silencio completamente em relação àqueles que estarão no segundo turno, dizendo o seguinte, que ninguém está autorizado em meu nome e nem em nome do Júlio [Delgado, coordenador da campanha] a pedir ou dizer que vai apoiar qualquer um dos candidatos. E eu gostaria de me silenciar em relação a isso. Não quero responder nada em relação ao segundo turno", disse a jornalistas na noite de ontem (4).