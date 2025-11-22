Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaPolíticaJustiça

Publicada em 22 de Novembro de 2025 às 00:00

Líder do governo diz que Suprema Corte não se curvou diante das ameaças golpistas

"Aos inimigos da democracia, os rigores da lei. Golpe de Estado, no Brasil, nunca mais!", destaca José Guimarães

"Aos inimigos da democracia, os rigores da lei. Golpe de Estado, no Brasil, nunca mais!", destaca José Guimarães

Agência Câmara de Notícias/Divulgação/JC
Compartilhe:
Agências
O líder do governo na Câmara, deputado federal José Guimarães (PT-CE), se pronunciou na tarde deste sábado (22), por meio das redes sociais, sobre a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O político demonstrou apoio ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao ministro Alexandre de Moraes. "A Suprema Corte não se curvou diante das ameaças golpistas. Fez cumprir a lei e a Constituição", disse em publicação na rede social X.
O líder do governo na Câmara, deputado federal José Guimarães (PT-CE), se pronunciou na tarde deste sábado (22), por meio das redes sociais, sobre a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O político demonstrou apoio ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao ministro Alexandre de Moraes. "A Suprema Corte não se curvou diante das ameaças golpistas. Fez cumprir a lei e a Constituição", disse em publicação na rede social X.
Guimarães complementou dizendo que as instituições brasileiras, especialmente o Judiciário, têm demonstrado compromisso com a defesa do Estado Democrático de Direito. "Ao ministro Alexandre de Moraes, registramos nosso reconhecimento pelo espírito público, pela garantia do amplo direito de defesa e pelo respeito ao devido processo legal", reforçou Guimarães.
O líder do governo na Câmara finalizou dizendo: "aos inimigos da democracia, os rigores da lei. Golpe de Estado, no Brasil, nunca mais!".

Notícias relacionadas