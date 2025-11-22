Porto Alegre,

Publicada em 22 de Novembro de 2025 às 13:28

Opositores de Bolsonaro festejam prisão em Porto Alegre e marcam churrasco na Paulista

Manifestantes tomaram a avenida Osvaldo Aranha me Porto Alegre em reação à prisão de Bolsonaro

LAURA SITO/INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC
JC
Enquanto apoiadores de Jair Bolsonaro lamentaram e repudiaram a prisão do ex-presidente decretada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), opositores festejaram a medida com manifestação em avenida de Porto Alegre.
A repercussão entre segmentos de esquerda continuará neste domingo (23), com churrasco em frente ao Museu de Arte de São Paulo (Masp), na avenida Paulista, na maior cidade do País.  
Na capital gaúcha, militantes e grupos ligados a parlamentares de esquerda tomaram a avenida Osvaldo Aranha na manhã deste sábado (22). Em redes sociais como X e Instagram, vídeos mostram a avenida, no bairro Bom Fim e ao lado do Parque Farroupilha (Redenção), com a manifestação.
A deputada Laura Sito (PT) postou imagens no Instagram e X. As pessoas gritavam em coro "Pula, sai do chão, Bolsonaro na prisão!". 
 
 
 
Em São Paulo, o movimento Seremos Resistência anuncia no Instagram "Churrasco e Samba. Em comemoração à prisão de Bolsonaro". O ato será ao meio-dia deste domingo.

