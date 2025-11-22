Mourão critica custódia de Bolsonaro na PF e afirma que ex-presidente 'não é ameaça'

O senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) criticou neste sábado (22) a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro para as dependências da Polícia Federal (PF). Em publicação na rede social X, o parlamentar, que foi vice-presidente de Bolsonaro, classificou a medida como uma demonstração de "arbítrio".

Mourão afirmou que o ex-presidente "não constitui uma ameaça à ordem pública". Segundo o senador, a decisão de transferir Bolsonaro para a custódia da autoridade policial indica que a "perseguição não tem fim".

líder da oposição na Câmara dos Deputados, Luciano Zucco (PL-RS), também reagiu à prisão preventiva de Bolsonaro, afirmando que a colocação do ex-presidente em regime fechado é "injusta" e "desumana" . "Se algo acontecer ao presidente sob a custódia do Estado, essa responsabilidade será direta, objetiva e inesquecível", afirmou. Mais cedo, o, também reagiu à prisão preventiva de Bolsonaro, afirmando que a"Se algo acontecer ao presidente sob a custódia do Estado, essa responsabilidade será direta, objetiva e inesquecível", afirmou.

cumprimento do mandado de prisão expedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. No despacho que determinou a prisão, o ministro citou risco de fuga do ex-presidente e ressaltou que a Corte máxima foi informada sobre uma ocorrência de violação da tornozeleira eletrônica na madrugada. Bolsonaro foi preso preventivamente, após oNo despacho que determinou a prisão, o ministrofoi informada sobre uma ocorrência de violação da tornozeleira eletrônica na madrugada.

Na avaliação do ministro, a suposta fuga do ex-presidente seria facilitada pela vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro em apoio à saúde do pai. Agentes da PF cumpriram a determinação nesta manhã na residência de Bolsonaro, no condomínio Solar de Brasília. A decisão não marca o início do cumprimento de pena de reclusão.