Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaPolíticaSegurança

Publicada em 19 de Novembro de 2025 às 08:47

Lula sanciona projeto que retira R$ 5 bi por ano da meta com projetos de Defesa

ara 2025, foi autorizado que 60% dos R$ 5 bilhões fiquem fora da meta de resultado primário

ara 2025, foi autorizado que 60% dos R$ 5 bilhões fiquem fora da meta de resultado primário

AFP
Compartilhe:
Agências
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou, sem vetos, o projeto aprovado pelo Congresso Nacional que autoriza o governo a gastar até R$ 5 bilhões por ano - pelos próximos seis anos - em projetos de defesa nacional por fora das regras do arcabouço fiscal.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou, sem vetos, o projeto aprovado pelo Congresso Nacional que autoriza o governo a gastar até R$ 5 bilhões por ano - pelos próximos seis anos - em projetos de defesa nacional por fora das regras do arcabouço fiscal.
LEIA TAMBÉM: Senadores bolsonaristas visitam Papuda antes de possível prisão de Bolsonaro
De acordo com o texto, publicado no Diário Oficial da União (DOU), as despesas fora da meta do primário "deverão contribuir com o desenvolvimento da Base Industrial de Defesa". Entre os projetos que devem ser beneficiados estão o Programa de Desenvolvimento de Submarinos (Prosub) e o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (Sisfron).
O projeto também determina que superávits dos fundos do Exército, Naval e Aeronáutico podem ser destinados para os projetos estratégicos. Para 2025, foi autorizado que 60% dos R$ 5 bilhões fiquem fora da meta de resultado primário.

Notícias relacionadas