Tribunais só ocuparam metade das vagas de cotas raciais

Quase metade das vagas reservadas a pessoas pretas e pardas em concursos para juiz deixou de ser preenchida em tribunais regionais federais desde 2023. O número, embora represente um incremento em relação ao parâmetro até então inexistente de aprovados via cotas raciais nesse ramo da Justiça, composto por uma das carreiras mais bem remuneradas do Judiciário, revela gargalos da política.

As cotas raciais foram instituídas pelo Conselho Nacional de Justiça em 2015. A regra previa a reserva de, no mínimo, 20% das vagas a pretos ou pardos em todas as carreiras do Judiciário.

Na semana passada, o conselho ampliou o percentual para 30% e incluiu novos segmentos. No total, 25% serão reservadas a pretos e pardos, 3% a indígenas e 2% a quilombolas.

Mas há um descompasso. Até 2023, nenhuma vaga reservada a pretos e pardos tinha sido preenchida na Justiça Federal. Agora, novo levantamento feito pela reportagem aponta um progresso, apesar da persistência da ociosidade: desde então, 16 magistrados foram aprovados nas 31 vagas reservadas a pessoas pretas e pardas, preenchendo 52% das vagas.

A ociosidade das vagas nos concursos da magistratura costuma se dar pelo fato de não haver número suficiente de candidatos que atinjam as notas mínimas exigidas.