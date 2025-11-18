Deputados aprovam projetos que beneficiam população negra

Os deputados estaduais aprovaram nesta terça-feira (18) - durante a Semana da Consciência Negra - três projetos relacionados à população afrodescendente no Rio Grande do Sul. As matérias, aprovadas por unanimidade, criam políticas de saúde, rotas turísticas e homenageiam a personagens históricos negros.

O primeiro projeto que foi aprovado no plenário, com 39 votos favoráveis e nenhum contrário, foi a proposta do deputado estadual Sérgio Peres (Republicanos) que tornou o marinheiro gaúcho João Cândido Felisberto , o Almirante Negro, um Herói Rio-Grandense. O gaúcho nascido no município de Encruzilhada do Sul foi o principal líder da Revolta da Chibata em 1910, quando os revoltosos se rebelaram contra os castigos físicos em marinheiros, especialmente os de baixa patente.

O autor do projeto comentou na tribuna que a proposta surgiu entre os vereadores de Encruzilhada do Sul. "Esse projeto é uma conquista de toda a comunidade de Encruzilhada do Sul. É um projeto necessário, porque muita gente não sabe que o Almirante Negro era gaúcho. Estamos falando de um homem que deixou um legado para o nosso País. Até hoje, ele é lembrado como um grande defensor da igualdade, uma luta que continua atual", disse Peres.

Outra matéria relacionada à população negra, aprovada com 40 votos favoráveis e nenhum contrário, foi a criação da Política Estadual de Saúde Integral da População Negra. O texto apresentado pela deputada Bruna Rodrigues (PCdoB) busca levantar dados sobre a saúde da população negra nos municípios gaúchos, com o objetivo de pensar políticas de saúde para a população negra.

Algumas doenças têm alta incidência sobre a população afrodescendente, como a hipertensão e a anemia falciforme. Por exemplo, Bruna menciona que 75% das pessoas com hipertensão são negras. Essas informações devem ajudar no planejamento de ações da Secretaria Estadual de Saúde.

"No Brasil, já temos a Política Nacional de Saúde Integrada da População Negra, desde 2009. O que não temos no Rio Grande do Sul é o tratamento de dados sobre, por exemplo, quantos municípios gaúchos instituíram a saúde integral da população negra. Alguns municípios têm, como Porto Alegre, que é referência nisso. Outros não", acrescenta Bruna Rodrigues.

Por fim, os parlamentares aprovaram, com 38 votos a favor, a criação da Rota da Liberdade no Rio Grande do Sul. A matéria proposta pela deputada Laura Sito (PT) cria um trajeto conectando os quilombos gaúchos entre Santa Vitória do Palmar, no litoral sul do Estado, até Osório, no litoral norte. Após a criação da rota, os quilombos da região poderão buscar financiamento para projetos culturais, turísticos e agrícolas.

"É a primeira rota de afroturismo que vai de Santa Vitória do Palmar até Osório. Temos essa vasta região, que vai do litoral sul ao litoral norte, com comunidades quilombolas. Cada uma delas vai poder montar o seu projeto de turismo, com perspectiva de preservação ambiental e valorização da cultura e territorialidade desses espaços", explicou Laura.