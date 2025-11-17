Vereadores aprovam empréstimo de 447,7 milhões para ônibus elétricos

A Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou nesta segunda-feira (17) a autorização para a prefeitura contrair um empréstimo de R$ 447,7 milhões junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O governo Sebastião Melo (MDB) pretende aplicar o valor no Programa de Renovação de Frota, que prevê a aquisição de cem ônibus elétricos e instalção de postos de recarga.

Os veículos serão repassados para as empresas privadas que prestam o serviço de transporte público coletivo na Capital. As companhias, por sua vez, devem pagar pela frota em um prazo alongado. Conforme o paço municipal, o pagamento será realizado pelas empresas do transporte público pelo modelo de subvenção econômica adotado para a aquisição de ônibus elétricos - que, na prática, funciona como um subsídio ao transporte público municipal.

"Esses veículos, além de garantirem mais conforto aos passageiros, estão totalmente conectados com a necessidade das cidades serem menos poluentes e mais sustentáveis. Essa ampliação vai proporcionar mais atratividade ao transporte coletivo e uma economia a longo prazo, já que a operação é mais barata do que nos veículos a diesel", comemorou o prefeito.