PL Antifacção expõe estratégia do PT e governo Lula

A tramitação do PL Antifacção na Câmara dos Deputados expôs mais uma vez a estratégia da esquerda, do PT e do governo Lula (PT) de incentivar uma campanha em discursos e redes sociais para enfrentar o Congresso e repetir a mobilização que barrou a PEC (proposta de emenda à Constituição) da Blindagem.

Com minoria no plenário em relação ao centrão e à oposição bolsonarista, a esquerda passou a apostar na pressão social para tentar influenciar o debate público e as votações no Legislativo.

Na opinião de opositores, os embates têm a eleição de 2026 como pano de fundo. Eles alertam que fomentar o discurso contra o Congresso pode ter ganhos para o governo a curto prazo, mas traz o risco de, ao mesmo tempo, inviabilizar a relação entre Executivo e Legislativo.

Com ou sem sucesso, a tática foi adotada neste ano na PEC da Blindagem, no tarifaço de Donald Trump, na anistia aos condenados do 8 de Janeiro, na isenção do Imposto de Renda, na MP (medida provisória) do aumento de impostos e agora no PL Antifacção, em uma virada do governo após derrotas no decreto do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) e no licenciamento ambiental.

Em todos os casos, o Congresso, por vezes chamado de "inimigo do povo", foi alvo das críticas. As campanhas se baseiam em um alinhamento dos discursos das autoridades do governo e de aliados e uma ação coordenada nas redes, com foco em vídeos.