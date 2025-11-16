Doris Hartz Daudt, avó de Juliana Brizola, morre aos 99 anos em Porto Alegre

Doris Hartz Daudt, 99 anos, avó da ex-deputada Juliana Brizola (PDT), faleceu neste domingo, 16 de novembro, em Porto Alegre. ​A notícia foi divulgada pela própria Juliana em suas páginas em redes sociais, onde também foram detalhadas as informações sobre o velório e sepultamento.

A cerimônia de despedida ocorreu no Crematório Cortel Metropolitano, com o sepultamento agendado para as 18h deste domingo. Muita abalada, a deputada Juliana Brizola não quis se manifestar sobre o falecimento da avó, que morreu em decorrência de um AVC. A despedida de Doris contou com a presença de familiares, amigos e políticos.

sábado, 15 de novembro, Juliana Brizola lançou oficialmente sua pré-candidatura ao Palácio Piratini No, em evento na Câmara de Vereadores de Porto Alegre.

Em nota, o Partido Democrático Trabalhista (PDT) do Rio Grande do Sul manifestou profundo pesar pelo falecimento de Doris Hartz Daudt. No texto, a executiva estadual do PDT-RS diz que "Dona Doris foi a companheira inseparável de Alfredo Daudt e uma presença afetuosa e marcante na vida de seus familiares - especialmente de sua neta, a deputada Juliana Brizola, a quem dedicou amor, apoio e orgulho por toda a vida. Mulher de delicadeza firme, alegria suave e memória luminosa, ela deixa um legado que seguirá vivo no coração de todos que tiveram o privilégio de conviver com sua generosidade".

O texto destaca que neste momento de despedida, o PDT/RS se solidariza com Juliana, Carlito, Leonel, com toda a família Daudt Brizola e com os amigos que sentem sua partida. Que encontrem conforto nas lembranças bonitas e na força de uma vida plena, que sempre irradiou carinho e presença. Que a memória de Doris Hartz Daudt siga sendo luz, inspiração e ternura para todos nós", destaca a nota da executiva estadual do PDT.