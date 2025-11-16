Porto Alegre,

Publicada em 16 de Novembro de 2025 às 18:00

Doris Hartz Daudt, avó de Juliana Brizola, morre aos 99 anos em Porto Alegre

Doris Hartz Daudt em registro ao lado da neta Juliana Brizola

Doris Hartz Daudt em registro ao lado da neta Juliana Brizola

Juliana Brizola/Arquivo pessoal/Divulhação/JC
Doris Hartz Daudt, 99 anos, avó da ex-deputada Juliana Brizola (PDT), faleceu neste domingo, 16 de novembro, em Porto Alegre. ​A notícia foi divulgada pela própria Juliana em suas páginas em redes sociais, onde também foram detalhadas as informações sobre o velório e sepultamento.
A cerimônia de despedida ocorreu no Crematório Cortel Metropolitano, com o sepultamento agendado para as 18h deste domingo. Muita abalada, a deputada Juliana Brizola não quis se manifestar sobre o falecimento da avó, que morreu em decorrência de um AVC.  A despedida de Doris contou com a presença de familiares, amigos e políticos.
Em nota, o Partido Democrático Trabalhista (PDT) do Rio Grande do Sul manifestou profundo pesar pelo falecimento de Doris Hartz Daudt. No texto, a executiva estadual do PDT-RS diz que "Dona Doris foi a companheira inseparável de Alfredo Daudt e uma presença afetuosa e marcante na vida de seus familiares - especialmente de sua neta, a deputada Juliana Brizola, a quem dedicou amor, apoio e orgulho por toda a vida. Mulher de delicadeza firme, alegria suave e memória luminosa, ela deixa um legado que seguirá vivo no coração de todos que tiveram o privilégio de conviver com sua generosidade".
O texto destaca que neste momento de despedida, o PDT/RS se solidariza com Juliana, Carlito, Leonel, com toda a família Daudt Brizola e com os amigos que sentem sua partida. Que encontrem conforto nas lembranças bonitas e na força de uma vida plena, que sempre irradiou carinho e presença. Que a memória de Doris Hartz Daudt siga sendo luz, inspiração e ternura para todos nós", destaca a nota da executiva estadual do PDT.

