Investigado pela PF, secretário de Desenvolvimento Urbano deixa governo Leite

O secretário estadual de Desenvolvimento Urbano, Marcelo Caumo, se exonerou nesta quinta-feira (13). O chefe da pasta foi alvo da Operação Lamaçal, coordenada pela Polícia Federal (PF), nesta terça-feira (11), sob suspeita de desvios de verbas federais durante as enchentes de 2024. Na época, Caumo era prefeito de Lajeado e teria superfaturado contratos para a prestação de serviços terceirizados de psicólogos e assistentes sociais.

De acordo com a PF, as irregularidades em licitações da prefeitura de Lajeado foram identificadas durante o inquérito e motivaram a deflagração da operação. O valor dos dois contratos investigados soma R$ 120 milhões. O Executivo não realizou processo licitatório para a contratação dos serviços, etapa pulada por causa do estado de calamidade pública declarado pelo município. Dessa forma, há indícios de que a empresa foi contratada com valores acima da média do mercado. O contrato foi pago com recursos enviados pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS).

Durante a operação, realizada com apoio da Controladoria-Geral da União (CGU), foram cumpridos 35 mandados de busca e apreensão, confiscados 10 veículos e bloqueados R$ 4,5 milhões em ativos. As buscas ocorreram em municípios do Vale dos Sinos, da Serra e da Região Metropolitana.

O secretário e os demais investigados poderão responder pelos crimes de desvio de verbas públicas, crimes em licitações e em contratos administrativos, bem como por lavagem de capitais. Caumo assumiu a chefia da secretaria em abril deste ano, após deixar a prefeitura de Lajeado em 2024. Em reunião com o governador Eduardo Leite (PSD), na manhã desta quinta, o secretário colocou o cargo à disposição e teve sua exoneração aceita pelo chefe do Executivo.