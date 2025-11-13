Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaPolíticaPrefeitura De Porto Alegre

Publicada em 13 de Novembro de 2025 às 16:40

Dmae chama classificados em cadastro reserva de concursos para vagas temporárias

Os concursos mais recentes realizados pelo Dmae ocorreram em 2024

Os concursos mais recentes realizados pelo Dmae ocorreram em 2024

TÂNIA MEINERZ/JC
Compartilhe:
Agências
O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) antecipou o chamamento de candidatos aprovados nos concursos públicos realizados em 2024 e que atualmente estão classificados em cadastro reserva. Ao todo, 50 profissionais foram convidados a ingressar imediatamente no quadro funcional da autarquia, em vagas temporárias. A medida, aprovada pela Câmara Municipal em 24 de setembro, tem como objetivo o reforço imediato das operações do Departamento.“Ao longo deste ano, o Dmae convocou diversos candidatos aprovados nos últimos concursos para preenchimento de vagas existentes. Agora, com a criação das vagas temporárias, abrimos a oportunidade de ingresso antecipado para os candidatos aprovados que estão na lista de cadastro reserva", explica o diretor Administrativo e Patrimonial do Dmae, Jezoni Almeida. O diretor esclarece que, caso uma vaga definitiva para o mesmo cargo seja aberta, a contratação temporária será convertida em nomeação ou cargo efetivo, sem prejuízo para os servidores que ingressarem nesse chamamento.
O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) antecipou o chamamento de candidatos aprovados nos concursos públicos realizados em 2024 e que atualmente estão classificados em cadastro reserva. Ao todo, 50 profissionais foram convidados a ingressar imediatamente no quadro funcional da autarquia, em vagas temporárias. A medida, aprovada pela Câmara Municipal em 24 de setembro, tem como objetivo o reforço imediato das operações do Departamento.

“Ao longo deste ano, o Dmae convocou diversos candidatos aprovados nos últimos concursos para preenchimento de vagas existentes. Agora, com a criação das vagas temporárias, abrimos a oportunidade de ingresso antecipado para os candidatos aprovados que estão na lista de cadastro reserva", explica o diretor Administrativo e Patrimonial do Dmae, Jezoni Almeida. O diretor esclarece que, caso uma vaga definitiva para o mesmo cargo seja aberta, a contratação temporária será convertida em nomeação ou cargo efetivo, sem prejuízo para os servidores que ingressarem nesse chamamento.
Os quatro primeiros editais, que preveem o ingresso de 24 servidores, foram publicados no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa) desta terça-feira (11). Os classificados em cadastro reserva no último concurso devem confirmar o interesse comparecendo à sede do Dmae (rua 24 de Outubro, nº 200) nesta sexta-feira (14), das 9h às 14h, com documento de identificação e currículo.
Outros quatro editais foram publicados no Dopa desta quarta-feira (12), contemplando 26 vagas. Nesse caso, os aprovados devem comparecer na segunda-feira (17), no mesmo endereço e horário, também munidos de documento e currículo. Os contratos terão validade de dois anos, prorrogáveis por igual período.
Os chamamentos realizados pela autarquia contemplam candidatos em reserva para os cargos de técnico industrial, técnico em tratamento de água e esgotos, auxiliar de serviços técnicos, montador eletromecânico, assistente administrativo, agente de saneamento, instalador hidrossanitário, operador de máquinas especiais e operador de subestação. Os dois concursos públicos mais recentes do Dmae, realizados em 2024, previam o preenchimento de 33 cargos. Os candidatos aprovados às vagas foram convocados, ao longo dos últimos meses, para ingresso no quadro da autarquia.
 

Notícias relacionadas