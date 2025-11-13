Dmae chama classificados em cadastro reserva de concursos para vagas temporárias

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) antecipou o chamamento de candidatos aprovados nos concursos públicos realizados em 2024 e que atualmente estão classificados em cadastro reserva. Ao todo, 50 profissionais foram convidados a ingressar imediatamente no quadro funcional da autarquia, em vagas temporárias. A medida, aprovada pela Câmara Municipal em 24 de setembro, tem como objetivo o reforço imediato das operações do Departamento.



“Ao longo deste ano, o Dmae convocou diversos candidatos aprovados nos últimos concursos para preenchimento de vagas existentes. Agora, com a criação das vagas temporárias, abrimos a oportunidade de ingresso antecipado para os candidatos aprovados que estão na lista de cadastro reserva", explica o diretor Administrativo e Patrimonial do Dmae, Jezoni Almeida. O diretor esclarece que, caso uma vaga definitiva para o mesmo cargo seja aberta, a contratação temporária será convertida em nomeação ou cargo efetivo, sem prejuízo para os servidores que ingressarem nesse chamamento.

confirmar o interesse comparecendo à sede do Dmae (rua 24 de Outubro, nº 200) nesta sexta-feira (14), das 9h às 14h, com documento de identificação e currículo. Os quatro primeiros editais, que preveem o ingresso de 24 servidores, foram publicados no Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa) desta terça-feira ( 11). Os classificados em cadastro reserva no último concurso devem, das 9h às 14h, com documento de identificação e currículo.

Outros quatro editais foram publicados no Dopa desta quarta-feira (12) , contemplando 26 vagas. Nesse caso, os aprovados devem comparecer na segunda-feira (17), no mesmo endereço e horário, também munidos de documento e currículo. Os contratos terão validade de dois anos, prorrogáveis por igual período.