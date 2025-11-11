Porto Alegre,

Publicada em 11 de Novembro de 2025 às 16:20

Por falta de quórum, comissão adia para próxima terça, 18, votação da MP do Tarifaço

Brazil's President Luiz Inacio Lula da Silva delivers a speech during the COP30 UN Climate Change Conference opening ceremony in Belem, Para State, Brazil on November 10, 2025. The COP30 runs from November 10 to 21, and the 50,000 participants will feel the heavy, humid air of the Amazon rainforest, and face the daunting task of keeping global climate cooperation from collapsing.. (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP)

Pablo PORCIUNCULA/AFP/JC
Agências
O Congresso adiou para a próxima terça-feira (18) a votação da Medida Provisória (MP) 1.309/2025, que cria um pacote de socorro a empresas afetadas pelo tarifaço dos Estados Unidos. A apresentação do relatório do senador Fernando Farias (MDB-AL) estava prevista para esta terça-feira (11) mas foi postergada por falta de quórum da comissão especial que analisa a MP. O texto perde validade em 10 de dezembro.
LEIA TAMBÉM: Trump diz manter 'ótima relação' com Xi Jinping e sugere encontro nas próximas semanas
A medida provisória foi assinada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, (PT) em 13 de agosto e oficializou a criação do programa "Brasil Soberano", que tem o objetivo de ajudar os setores atingidos pelo tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra o Brasil.
Entre as medidas anunciadas estão a criação de uma linha de crédito com juros baixos e a compra de produtos perecíveis que seriam exportados para os EUA. Há também a criação do Comitê de Acompanhamento das Relações Comerciais com os EUA.
Ao enviar a medida provisória ao Congresso, o governo afirmou que a MP não acarretaria "aumento de despesa ou implica redução ou renúncia tributária".

