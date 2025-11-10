Deputados votam 'bolsa família' estadual nesta terça

Os deputados estaduais devem votar nesta terça-feira (11) o projeto do governo Eduardo Leite (PSD) que cria uma espécie de "bolsa família" do Rio Grande do Sul. A matéria que institui o Programa Família Gaúcha deve ir ao plenário obrigatoriamente na próxima sessão, porque está trancando a pauta da Assembleia Legislativa desde o dia 1º de novembro, quando venceu o prazo de tramitação em regime de urgência. Conforme estimativa do Palácio Piratini, o benefício deve pagar mensalmente R$ 200,00 para um dos membros de famílias gaúchas de baixa renda.

No site do governo do Estado, o Programa Família Gaúcha prevê o valor de R$ 200,00 por família, com a possibilidade de um acréscimo de R$ 50,00 caso haja crianças no núcleo familiar. Contudo, o projeto menciona que o valor do benefício e as regras serão definidas posteriormente na regulamentação do Executivo. O Piratini pretende empregar R$ 120,8 milhões no programa.

O texto também estabelece que "a seleção das famílias aptas a receber o benefício ocorrerá por meio de ordem estabelecida no Índice de Vulnerabilidade da Família (IVF), de acordo com as vagas destinadas a cada município aderente". O IVF mede o grau de vulnerabilidade social das famílias em uma escala de zero a um. O índice é uma média da nota em quatro quesitos: perfil e composição familiar, condições habitacionais, condições educacionais, e trabalho e renda.

Segundo o site do Índice de Vulnerabilidade da Família do Rio Grande do Sul, a média estadual é 0,202. Os municípios mais vulneráveis em termos de pobreza são Charrua (0,359), Tabaí (0,339), Campestre da Serra (0,319), Redentora (0,317), Sapiranga (0,317) e Maçambará (0,312).

O governo Leite estima que, "no Estado, há cerca de 610 mil famílias em situação de pobreza, as quais passam por situações de vulnerabilidade diversas." "Estas famílias sofrem vários danos e prejuízos ao seu bem-estar, dignidade, saúde e cidadania. Por exemplo, há cerca de 100 mil famílias sem acesso a esgotamento sanitário adequado e 90 mil famílias que residem em casas de taipa ou madeira aproveitada", o governador exemplifica na justificativa do projeto.