Publicada em 07 de Novembro de 2025 às 16:31

EUA apoiam projeto de terras raras da Serra Verde em Goiás; financiamento é de US$ 465 milhões

O financiamento é para ajudar a cobrir melhorias na mina Pela Ema da empresa no estado de Goiás

Pexels/ Divulgação/JC
Agências
A produtora de terras raras Serra Verde garantiu até US$ 465 milhões em financiamento da Corporação Financeira de Desenvolvimento Internacional dos EUA, segundo documento do órgão, que opera sob a orientação do Departamento de Estado americano.
O financiamento é para ajudar a cobrir melhorias na mina Pela Ema da empresa no estado de Goiás, incluindo despesas operacionais, refinanciamento da dívida existente dos acionistas, contas de reserva e outros custos de transação.
LEIA TAMBÉM: China reage a ameaça de tarifa de 100% de Trump e diz que poderá tomar medidas
O governo de Donald Trump está recorrendo ao Brasil em seus esforços para construir cadeias de suprimento alternativas em meio a forte dependência da China.

