Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaPolíticaSegurança Pública

Publicada em 03 de Novembro de 2025 às 11:48

Precisamos unir os três níveis de governo no combate ao crime organizado, diz Alckmin

Alckmin usou São Paulo como exemplo de combate ao crime organizado durante sua gestão

Alckmin usou São Paulo como exemplo de combate ao crime organizado durante sua gestão

Cadu Gomes/VPR/JC
Compartilhe:
Agências
O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, disse, nesta segunda-feira (3), que as organizações criminosas devem ser enfrentadas e é preciso união entre prefeituras, governos e União para esse combate. Ele conversou com jornalistas depois de evento no interior de São Paulo.
O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, disse, nesta segunda-feira (3), que as organizações criminosas devem ser enfrentadas e é preciso união entre prefeituras, governos e União para esse combate. Ele conversou com jornalistas depois de evento no interior de São Paulo.
LEIA TAMBÉM: Lula assina projeto antifacção que endurece lei de combate às organizações criminosas
"Olha, primeiro, organização criminosa deve ser enfrentada por terra, mar e ar. Então todo o empenho nesse trabalho. Eu queria destacar que o presidente Lula sancionou a lei estabelecendo penas mais duras para o crime organizado e encaminhou ao Poder Legislativo uma proposta de combate às facções", disse.
Ele usou São Paulo como exemplo de combate ao crime organizado durante sua gestão, com policiamento preventivo e repressivo. "Nós precisamos unir os três níveis de governo, municipal, estaduais, nacional, no combate ao crime organizado. Então é possível, sim, você ter um trabalho eficaz, com inteligência, com tecnologia, com policiamento ostensivo, repressivo, preventivo, com investigação e com sistema penitenciário, um regime disciplinar diferenciado", completou.

Notícias relacionadas