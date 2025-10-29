Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaPolíticaGoverno Federal

Publicada em 29 de Outubro de 2025 às 18:49

Lula envia ministros para reunião com Castro no RJ

Ministro da Justiça, Lewandowski se reuniu com Lula no Alvorada

Ministro da Justiça, Lewandowski se reuniu com Lula no Alvorada

Marcelo Camargo/Agência Brasil/JC
Compartilhe:
Agência Brasil
Os ministros Ricardo Lewandowski, da Justiça e Segurança Pública; Macaé Evaristo, dos Direitos Humanos e Cidadania; e Anielle Franco, da Igualdade Racial, seguiram para o Rio de Janeiro nesta quarta-feira (29) à tarde para uma reunião com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL). O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, também integrou a comitiva. A informação foi confirmada pelo próprio Lewandowski após encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), realizado pela manhã. 
Os ministros Ricardo Lewandowski, da Justiça e Segurança Pública; Macaé Evaristo, dos Direitos Humanos e Cidadania; e Anielle Franco, da Igualdade Racial, seguiram para o Rio de Janeiro nesta quarta-feira (29) à tarde para uma reunião com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL). O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, também integrou a comitiva. A informação foi confirmada pelo próprio Lewandowski após encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), realizado pela manhã. 
A reunião com o presidente no Palácio da Alvorada para tratar da Operação Contenção, ocorrida nessa terça-feira (28) no Rio de Janeiro, durou cerca de três horas e contou também com a participação de outros integrantes do primeiro escalão. Lewandowski afirmou que oferecerá peritos criminais e médicos legistas da Polícia Federal e da Força Nacional para ajudar na identificação dos corpos. Segundo o ministro, Lula ficou "estarrecido" com número de mortes.
A Operação Contenção, ocorrida nos complexos do Alemão e da Penha, na capital do estado, deixou mais de 130 mortos, mas a contagem de corpos - muitos ainda sendo retirados de área de mata pelos próprios moradores dessas comunidades - ainda não está fechada.
Em entrevista coletiva na manhã deesta quarta, o governador do Rio de Janeiro considerou a operação "um sucesso" e lamentou apenas as mortes de quatro policiais na ação. De acordo com o ministro da Justiça, Castro não solicitou a decretação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) no âmbito dessa operação. A decisão caberá ao presidente da República.
 

Notícias relacionadas