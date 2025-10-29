Lula envia ministros para reunião com Castro no RJ

Os ministros Ricardo Lewandowski, da Justiça e Segurança Pública; Macaé Evaristo, dos Direitos Humanos e Cidadania; e Anielle Franco, da Igualdade Racial, seguiram para o Rio de Janeiro nesta quarta-feira (29) à tarde para uma reunião com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL). O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, também integrou a comitiva. A informação foi confirmada pelo próprio Lewandowski após encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), realizado pela manhã.
A reunião com o presidente no Palácio da Alvorada para tratar da Operação Contenção, ocorrida nessa terça-feira (28) no Rio de Janeiro, durou cerca de três horas e contou também com a participação de outros integrantes do primeiro escalão. Lewandowski afirmou que oferecerá peritos criminais e médicos legistas da Polícia Federal e da Força Nacional para ajudar na identificação dos corpos. Segundo o ministro, Lula ficou "estarrecido" com número de mortes.
A Operação Contenção, ocorrida nos complexos do Alemão e da Penha, na capital do estado, deixou mais de 130 mortos, mas a contagem de corpos - muitos ainda sendo retirados de área de mata pelos próprios moradores dessas comunidades - ainda não está fechada.
Em entrevista coletiva na manhã deesta quarta, o governador do Rio de Janeiro considerou a operação "um sucesso" e lamentou apenas as mortes de quatro policiais na ação. De acordo com o ministro da Justiça, Castro não solicitou a decretação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) no âmbito dessa operação. A decisão caberá ao presidente da República.