Lula envia ministros para reunião com Castro no RJ

Os ministros Ricardo Lewandowski, da Justiça e Segurança Pública; Macaé Evaristo, dos Direitos Humanos e Cidadania; e Anielle Franco, da Igualdade Racial, seguiram para o Rio de Janeiro nesta quarta-feira (29) à tarde para uma reunião com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL). O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, também integrou a comitiva. A informação foi confirmada pelo próprio Lewandowski após encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), realizado pela manhã.

Operação Contenção três horas e contou também com a participação de outros integrantes do primeiro escalão. Lewandowski afirmou que oferecerá peritos criminais e médicos legistas da Polícia Federal e da Força Nacional para ajudar na identificação dos corpos. Segundo o ministro, Lula ficou "estarrecido" com número de mortes. A reunião com o presidente no Palácio da Alvorada para tratar da, ocorrida nessa terça-feira (28) no Rio de Janeiro, durou cerca dee contou também com a participação de outros integrantes do primeiro escalão. Lewandowski afirmou queSegundo o ministro, Lula ficou "estarrecido" com número de mortes.

mais de 130 mortos contagem de corpos - muitos ainda sendo retirados de área de mata pelos próprios moradores dessas comunidades - ainda não está fechada. A Operação Contenção, ocorrida nos complexos do Alemão e da Penha, na capital do estado, deixou, mas a- muitos ainda sendo retirados de área de mata pelos próprios moradores dessas comunidades -