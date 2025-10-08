Relator vota por manter mandato de Eduardo Bolsonaro

O deputado federal Delegado Marcelo Freitas (União Brasil-MG), relator da representação contra Eduardo Bolsonaro (PL-SP) no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, votou nesta quarta (8) pelo arquivamento da cassação do parlamentar.

Segundo Freitas, a representação contra Eduardo, de autoria do PT, parte de uma premissa "equivocada", e o deputado do PL não foi responsável por sanções impostas ao Brasil e a autoridades do País.

"A representação parte de uma premissa equivocada: a que o representado seria de alguma forma responsável por uma eventual adoção de medidas coercitivas ou sanções por parte dos Estados Unidos contra o Brasil. Tal raciocínio é factualmente insustentável e juridicamente improcedente, pois confunde atos de Estado soberano com manifestações individuais de natureza política. A decisão de um país estrangeiro de adotar ou não sanções econômicas, diplomáticas ou políticas, é, em essência, ato de soberania", disse.

A votação do relatório no Conselho de Ética foi adiada em razão de um pedido de vista de parlamentares do PT e do PSOL.

O PT chegou a pedir para tirar Freitas da relatoria. O presidente do Conselho de Ética, Fabio Schiochet (União-SC), rejeitou a solicitação.