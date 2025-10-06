Porto Alegre,

Publicada em 06 de Outubro de 2025 às 00:25

Câmara: Motta diz aguardar texto sobre dosimetria de penas pelo 8/1

Agências
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (REP-PB), afirmou que só decidirá quando pautará o projeto sobre dosimetria de penas aos condenados pelo 8 de janeiro quando o relatório estiver pronto. "O relator Paulinho da Força está conversando com todas as bancadas. Quando terminar as conversas, vai apresentar texto e, a partir daí, vamos discutir quando levaremos essa proposta à pauta".
