Deputados gaúchos aprovam mudanças no passe livre estudantil

Em votação unânime, o Programa Passe Fácil Estudantil foi aprovado nesta terça-feira (30) na Assembleia Legislativa. A medida substitui o Programa Passe Livre Estudantil, alterando o funcionamento do benefício. O projeto, enviado ao Legislativo pelo Executivo estadual, foi remodelado em conversas com bancadas da base e da oposição, fazendo com que a proposta fosse defendida por todos os parlamentares. A votação em plenário foi acompanhada por militantes de movimentos estudantis, que também advogavam pela aprovação do texto.

LEIA TAMBÉM: Secretários da Fazenda discutem reforma tributária em Porto Alegre

A iniciativa, proposta ao governo pelo deputado Tiago Cadó (PDT), torna direta relação entre o aluno beneficiado e o governo do Estado, sem a necessidade de convênio entre as prefeituras e o Piratini, como era o antigo formato. O Passe Fácil contempla estudantes com até um salário mínimo e meio de renda per capta familiar e que comprovem matrícula em instituições de Ensino Médio, Universidades e Cursos Técnicos. O auxílio é válido para todos os dias letivos, incluindo sábados.

Segundo Cadó, as mudanças no benefício buscam potencializá-lo. O deputado explica que em 2014, quando o passe livre foi instaurado, cerca de 35 mil alunos em 400 municípios eram beneficiados. Atualmente, o programa atinge 5 mil estudantes em 52 cidades. A redução no número de beneficiários seria um sintoma da rigidez do programa. "A gente não pode criar uma regra que seja intransigente", avaliou.

Dentre as mudanças, o novo programa prevê diferentes regras para cada região do Estado. Na Região Metropolitana, no Litoral Norte, na Serra Gaúcha, e na Zona Sul do Estado o estudante seguirá recebendo o benefício em um cartão estudantil próprio para uso do transporte público. Já no interior do Rio Grande do Sul, os alunos receberão um cartão do Banrisul, onde o governo depositará um valor mensal, que pode ser usado para o custeio de gasolina e frete de ônibus particular. Sobre um possível mal uso do benefício, o deputado afirma que haverá controle dos gastos, especialmente por meio da frequência escolar dos alunos.

O projeto ainda prevê incentivos adicionais para alunos se profissionalizando em áreas com falta de mão de obra, assim buscando impulsionar a economia gaúcha. Os critérios para o uso do benefício ainda serão definidos pelo governo na fase de regulamentação da medida, mas Cadó garante que o passe livre servirá para todos, independente do campo estudado. "Queremos oferecer a capacidade do estudante fazer a sua faculdade. Nós precisamos aqui no Rio Grande do Sul avançar casas na qualificação", avaliou.

De acordo com o deputado Frederico Antunes (PP), líder do governo na casa, a intenção é triplicar o número de estudantes contemplados pela medida. Ele destaca que outra novidade do Passe Fácil é a reconstituição do Conselho Gestor, constituído por estudantes, entidades da sociedade civil e membros do Executivo. A gestão do novo programa deve ser compartilhada entre o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagens (Daer) e da Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional (Metroplan), mas a decisão ainda cabe ao governo.

Como previsto pelo texto aprovado, também será criado o Fundo Estadual do Passe Fácil Estudantil, abastecido por dotação orçamentária, juros, atualização monetária dos rendimentos e repasses financeiros da União, do Estado, de municípios e de entidades públicas ou privadas. O fundo terá assessoramento técnico da Secretaria da Fazenda (Sefaz).