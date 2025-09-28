Programa de socorro a estados tem só uma adesão, e Congresso pode prorrogar prazo

A três meses do fim do período de adesão ao Propag, o programa de renegociação da dívida dos estados com a União, parlamentares articulam a aprovação de um novo projeto de lei complementar para prorrogar o prazo de ingresso até 31 de dezembro de 2026.

Até agora, só Goiás conseguiu entrar no programa. Outros estados mantêm interesse na adesão --entre eles Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, alguns dos mais endividados--, mas apontam dificuldades devido à indefinição de aspectos técnicos e também políticos.

A apreciação dos vetos à lei do Propag, sancionada em janeiro, é um ponto crucial para estados como Rio de Janeiro e São Paulo, pois a retomada de artigos barrados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ampliaria as vantagens financeiras do programa.

Enquanto isso não acontece, o deputado Doutor Luizinho (PP-RJ) apresentou na quarta-feira uma proposta para estender o prazo de adesão ao Propag, que atualmente se encerra em 31 de dezembro de 2025. "É simples. Como o veto não foi votado, a extensão do prazo de adesão é a forma de dar a oportunidade dos estados aderirem", disse.

O Propag prevê duas mudanças significativas nos encargos da dívida dos estados com a União. A primeira delas é a possibilidade de reduzir os juros reais de 4% para 0% ao ano, mediante entrega de ativos ou compromisso com investimentos em áreas específicas.

A segunda é a simplificação do coeficiente de atualização monetária da dívida, que hoje segue uma fórmula complexa e resulta em uma correção ao redor de 6,5% ao ano, acima da inflação. O texto substitui essa variável pelo IPCA, que deve ficar em 4,83% em 2025, segundo o Boletim Focus, do Banco Central.

Ao sancionar a lei, Lula vetou um artigo que autorizava o uso de valores a receber do Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional (FNDR) para abater até 20% da dívida do estado com a União. O fundo foi criado na reforma tributária para incentivar a atividade produtiva em regiões menos desenvolvidas e receberá repasses bilionários do governo federal a partir de 2029.

O uso do FNDR facilitaria o acesso dos estados ao desconto máximo nos juros da dívida, mas o governo federal vetou o dispositivo por considerá-lo inconstitucional. A decisão frustrou os planos de São Paulo, que tem a maior dívida com a União e pretendia usar o fundo para acessar o programa e obter um alívio de caixa bilionário.

Além de abater até 20% do saldo devedor, o estado passaria a pagar juro zero e conseguiria minimizar o valor de aporte em outro fundo, cujo objetivo é redistribuir recursos para estados menos endividados e que seriam pouco contemplados pelo Propag.

Segundo estimativas do próprio Tesouro Nacional, o serviço da dívida paulista poderia cair até R$ 13 bilhões em 2026 com o desconto máximo previsto no programa. O alívio anual seria crescente, chegando a R$ 25 bilhões em 2046.