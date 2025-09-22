Governo Lula diz que 'não se curvará' diante de sanções dos EUA

O governo Lula (PT) classificou a imposição de novas sanções a autoridades do País pelo governo dos EUA como uma "nova tentativa de ingerência indevida em assuntos internos brasileiros" e afirmou que "não se curvará a mais essa agressão".

O Itamaraty afirmou em nota que a administração Donald Trump usou "inverdades" para justificar a adoção de sanções financeiras contra a mulher do ministro Alexandre de Moraes , do STF (Supremo Tribunal Federal).

"Esse novo ataque à soberania brasileira não logrará seu objetivo de beneficiar aqueles que lideraram a tentativa frustrada de golpe de Estado, alguns dos quais já foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal. O Brasil não se curvará a mais essa agressão", afirma.

Nesta segunda-feira (22), o governo americano também anunciou a inclusão da mulher do ministro Alexandre de Moraes, Viviane Barci, no rol de sancionados da Lei Magnitsky, que prevê sanções financeiras a acusados de violações de direitos humanos.

Para a diplomacia brasileira, a aplicação da Lei Magnitsky neste caso "é uma ofensa aos 201 anos de amizade entre os dois países" e representa "a politização e o desvirtuamento na aplicação da lei".

Autoridades do governo também reagiram à revogação de vistos que deve ser aplicada pelo governo Trump. O ministro Jorge Messias, da AGU (Advocacia-Geral da União), afirmou ser alvo de uma "agressão injusta". Ele disse ainda que recebe a medida "sem receios".

O auxiliar de Lula é um dos nomes na lista de autoridades brasileiras que devem ser impedidas de entrar nos EUA - a revogação do visto dele já foi confirmada à agência Reuters por um integrante sênior da administração Trump.

A ampliação das restrições de vistos ao país é uma reação ao julgamento de Jair Bolsonaro (PL) no STF (Supremo Tribunal Federal).

"Diante desta agressão injusta, reafirmo meu integral compromisso com a independência constitucional do nosso sistema de Justiça e recebo sem receios a medida especificamente contra mim dirigida", afirmou Messias, em nota. "Continuarei a desempenhar com vigor e consciência as minhas funções em nome e em favor do povo brasileiro."

Messias classificou as medidas anunciadas pelos americanos como "um desarrazoado conjunto de ações unilaterais", incompatíveis com as relações diplomáticas entre Brasil e EUA.

Também devem ser atingidos pela revogação de visto, segundo a Folha apurou, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, o delegado Fabio Schor e os juízes Airton Vieira e Marco Antônio Vargas, que assessoraram Moraes em casos envolvendo o ex-presidente.

A tendência é que Lula responda a Trump durante discurso no debate da assembleia, nesta terça-feira (23). O Brasil é o primeiro a falar, seguido pelos EUA.