Descumprimento dos valores gera embate com oposição

O descumprimento dos mínimos constitucionais tem sido criticado por parlamentares de oposição ao governador Eduardo Leite. Entre eles, Miguel Rossetto (PT), líder do bloco oposicionista que reúne os deputados estaduais de esquerda e que criticou a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), com base na qual é escrita a Lei Orçamentária Anual.

"O que vai ser escrito, a partir da LDO, é que Eduardo Leite não cumpriu com as suas promessas, não assegurou 12% da saúde, não garantiu os 25% da educação, vendeu todo o patrimônio do Estado e nunca pagou uma dívida. E a economia do Rio Grande do Sul nos últimos 10 anos não foi capaz de acompanhar a economia brasileira. É um governo que fracassou nas suas promessas e os números que a lei orçamentária começa a sinalizar mostram isso. A proposta prevê um déficit fiscal para o próximo ano de R$ 3,6 bilhões (ao fim a projeção foi de R$ 3,8 bilhões), ou seja, a LDO desautoriza o governador a falar que produziu um ajuste nas contas públicas", apontou Rossetto.

O governador Eduardo Leite rebateu as críticas na apresentação da Lei Orçamentária Anual, citando nominalmente o parlamentar oposicionista.

"(O saldo positivo do Caixa Único, ao qual estão vinculadas as contas do governo) gera uma visão discursiva que eu vi de deputados da oposição, incluindo o Miguel Rossetto, que falava justamente que o Estado deveria fazer imediatamente o pagamento da saúde, dos 12%, porque teria dinheiro livre. O Estado teria dinheiro livre na lógica que eles administraram, que gerou para o Estado a insuficiência financeira que atrapalha nos governos subsequentes", afirmou o governador Edaurdo Leite, referindo-se à dívida do Caixa Único.