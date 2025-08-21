Bem colocada em pesquisas internas, Juliana Brizola busca candidatura de frente ampla

Candidata nas eleições municipais de 2024, Juliana Brizola foi anunciada pelo PDT após pesquisas apontarem a pré-candidata como segunda colocada no pleito, atrás apenas de Luciano Zucco (PL). A neta de Leonel Brizola já deixou clara a sua vontade de compor uma frente ampla com partidos do centro à esquerda, articulando com o máximo de siglas que conseguir.
Para o presidente pedetista, Romildo Bolzan Jr. (PDT), esse é um momento de teste de viabilidade dos candidatos e posicionamento dos partidos. Na sua avaliação, Juliana tem se confirmado como uma candidata promissora. Ainda que a sigla esteja conversando com outras legendas, Bolzan garante que nada específico, como coligações ou configurações de chapa, foi discutido. Ele reafirma que as articulações não buscam “barganhar cargos”, ou seja, se a pedetista se provar eleitoralmente viável, ela será candidata a governadora pelo partido.
O PDT compõe a base do governo estadual e do governo federal, o que impõe dúvidas acerca de quais aliados políticos cultivar. “Precisamos ver como vai se desenrolar o cenário, também a nível nacional”, avaliou. Mesmo compreendendo que Juliana deve buscar coligações com siglas de centro e centro-direita para conseguir apoio popular mais ampla, Bolzan não exclui a possibilidade de unir-se ao PT. “As portas estão abertas”, finalizou.