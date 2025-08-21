Pré-candidata pelo PSDB, Paula Mascarenhas promete continuidade do atual governo

Com pré-candidatura lançada em encontro regional do PSDB, a secretária Paula Mascarenhas (PSDB) também tem se posicionado como sucessora do governo de Eduardo Leite (PSD), ainda que o atual governador já tenha chancelado publicamente o vice-governador Gabriel Souza (MDB). Amiga pessoal de Leite, Paula decidiu ficar no PSDB ao invés de seguir o governador, que se filiou ao PSD em maio deste ano.

Assim como o presidente estadual do MDB, deputado Vilmar Zanchin (MDB), Paula afirma que buscará parcerias com partidos que compõem a base governista, como PP, MDB, PDT e União Brasil. “Vamos conversar com partidos que concordem com o projeto deste governo e que aceitem atualizá-lo para os problemas atuais do Estado”, avaliou. Sobre possibilidade de compor uma chapa com o PL, a secretária nega que tenham ocorrido conversas neste sentido. “Não seria coerente participar do projeto com a oposição”, pontuou.

Da mesma forma que os demais pré-candidatos, a secretária reiterou que o partido lutará pela liderança da chapa, que, em sua avaliação, vem sendo invalidada. Segundo ela, a descrença em seu potencial como candidata é uma expressão da misoginia.