Luciano Zucco (PL) é o nome à frente de grande coligação pela direita gaúcha

Prometendo apresentar um projeto que represente a direita gaúcha, o deputado Luciano Zucco (PL) foi o primeiro pré-candidato a ser anunciado, ainda no início de junho. A candidatura já possui apoio do Novo, primeira sigla a integrar uma coligação que, como previsto pelo presidente estadual Giovane Cherini (PL), deve englobar várias legendas. De acordo com ele, o partido vem conduzindo conversas com o PP, Republicanos, Podemos e PSDB.

De acordo com fontes internas, as articulações têm sido delicadas para o futuro candidato ao Piratini, que teme tanto “pregar para eleitor convertido”, quanto se aproximar de líderes de centro e ser repreendido por apoiadores. Além de Zucco, a coligação já anunciou os deputados Ubiratan Sanderson (PL) e Marcel van Hattem (Novo) como pré-candidatos ao Senado.