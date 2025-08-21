Defendendo liderança da chapa, Covatti Filho é aposta do PP

Apesar de compor a base do atual governo gaúcho, que será representado nas próximas eleições por Gabriel Souza (MDB), o presidente estadual do PP e atual pré-candidato pela sigla, deputado Covatti Filho (PP), se diz irredutível irredutível sobre a liderança da candidatura. “Não estamos abrindo qualquer outra intenção se não a do Progressistas capitanear um projeto”, explicou.
O lançamento do parlamentar como pré-candidato foi anunciado em uma reunião da Comissão Eleitoral da sigla após o recebimento de um manifesto, assinado por prefeitos e lideranças municipais, pedindo que o partido apresentasse uma candidatura própria ao governo do Estado.
O deputado admitiu que a legenda já conversou com outras siglas, como o PL, que declarou publicamente a vontade de compor uma chapa com o PP, mas reafirmou que articulações só são bem-vindas dentro das condições apresentadas. Nos bastidores, no entanto, o partido conversa sobre coligações com outros pré-candidatos, trazendo a possibilidade de integrar a chapa de Souza ou de Zucco na figura de vice-governador.