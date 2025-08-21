Para MDB, Gabriel Souza é a chance do partido recuperar espaço político

Atual vice-governador do Estado, Gabriel Souza (MDB) se apresenta como um sucessor natural do governo Eduardo Leite (PSD). A pré-candidatura foi anunciada ainda em meados de junho, no lançamento da campanha “Pelo Rio Grande - Para seguir fazendo história”, movimento de mobilização das bases do MDB. Segundo o presidente estadual do partido, deputado Vilmar Zanchin (MDB), há vontade de construir um projeto junto de outros partidos, especialmente os que compõem a atual base do governo, como PSDB, PP, PDT, União Brasil e Republicanos. “Nós pensamos que esse projeto tem que ter continuidade com outros avanços e esses partidos são importantes para que a gente consiga lograr êxito no ano que vem”, pontuou.

Ainda que três dos partidos citados como possíveis parceiros já tenham anunciado pré-candidaturas próprias, Zanchin avalia essa etapa como parte do processo natural da política e que ainda há espaço para conversas com todas as siglas. A posição de Souza como líder da chapa, no entanto, é inegociável para a legenda. “Não existe possibilidade de o partido recuar”.