Para o PT, pré-candidato ainda é incógnita

Enquanto alguns partidos já se colocam publicamente na disputa de governador, o candidato que concorrerá pelo PT segue indefinido. Com a maior bancada da Assembleia Legislativa, a sigla enfrenta uma série de desentendimentos internos. Até o momento, Edegar Pretto (PT), candidato a governador pela sigla em 2022, foi o único que se lançou publicamente ao pleito, ainda que sem respaldo oficial da legenda. Membros do partido também discutem a possibilidade de lançar o deputado Paulo Pimenta (PT), ex-ministro extraordinário da Reconstrução no Rio Grande do Sul, e o deputado Pepe Vargas (PT), atual presidente da Assembleia.
Pimenta também vem sendo cotado como candidato ao Senado pela sigla, aparecendo bem colocado em pesquisa internas. No entanto, o atual senador petista, Paulo Paim (PT), já declarou que deseja brigar pela reeleição, o que foi bem recebido por uma parcela da base, que começou o movimento "Fica Paim". A disputa ao Senado pela sigla de esquerda também conta com a indefinição de Manuela d'Avila, que deixou o PCdoB no fim do ano passado e ainda não escolheu qual será seu próximo partido. Fontes internas dizem que, entretanto, o partido não deve lançar duas candidaturas próprias ao Senado. "O PT não pode ocupar todos os espaços".
De acordo com a deputada Sofia Cavedon (PT), recentemente eleita vice-presidente da sigla, as definições relacionadas ao próximo pleito começarão no fim de agosto, quando será empossada a nova direção estadual do partido. Segundo ela, o objetivo é que a escolha do nome seja feita durante o segundo semestre deste ano.
A construção do candidato petista ao governo do Estado, explica ela, deve passar pelas diferentes correntes da sigla e pelos partidos da coligação. “Nós não queremos apresentar o nosso candidato e depois sentar com outros partidos, nós queremos que seja um processo muito dialogado”, pontuou. Mesmo que articulações oficiais com outras legendas ainda não estejam em andamento, Sofia cita como futuras parcerias o PSOL, PCdoB, PDT e PSB. Tradicionalmente, a sigla não abre mão de ser líder de chapa, mas a deputada reitera que essa é uma possibilidade. “Temos condição de densidade para incidir sobre a chapa, mas a gente vai para a mesa respeitando a história e a importância de cada partido”, ressaltou.