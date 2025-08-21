Para o PT, pré-candidato ainda é incógnita

Enquanto alguns partidos já se colocam publicamente na disputa de governador, o candidato que concorrerá pelo PT segue indefinido. Com a maior bancada da Assembleia Legislativa, a sigla enfrenta uma série de desentendimentos internos. Até o momento, Edegar Pretto (PT), candidato a governador pela sigla em 2022, foi o único que se lançou publicamente ao pleito, ainda que sem respaldo oficial da legenda. Membros do partido também discutem a possibilidade de lançar o deputado Paulo Pimenta (PT), ex-ministro extraordinário da Reconstrução no Rio Grande do Sul, e o deputado Pepe Vargas (PT), atual presidente da Assembleia.

Pimenta também vem sendo cotado como candidato ao Senado pela sigla, aparecendo bem colocado em pesquisa internas. No entanto, o atual senador petista, Paulo Paim (PT), já declarou que deseja brigar pela reeleição, o que foi bem recebido por uma parcela da base, que começou o movimento "Fica Paim". A disputa ao Senado pela sigla de esquerda também conta com a indefinição de Manuela d'Avila, que deixou o PCdoB no fim do ano passado e ainda não escolheu qual será seu próximo partido. Fontes internas dizem que, entretanto, o partido não deve lançar duas candidaturas próprias ao Senado. "O PT não pode ocupar todos os espaços".

De acordo com a deputada Sofia Cavedon (PT), recentemente eleita vice-presidente da sigla, as definições relacionadas ao próximo pleito começarão no fim de agosto, quando será empossada a nova direção estadual do partido. Segundo ela, o objetivo é que a escolha do nome seja feita durante o segundo semestre deste ano.