Sancionada lei para gratificação de servidores da Secretaria de Educação

O prefeito Sebastião Melo sancionou nesta quarta-feira (6), a lei que cria a Gratificação de Valorização Profissional e Melhoria da Educação (Geduc) para todos os servidores da Secretaria Municipal de Educação (Smed). São previstas gratificações que variam entre R$ 1 mil e R$ 2 mil para as mensais e de até R$ 3 mil para anuais.

LEIA MAIS: Gratificação a profissionais da educação deve ser sancionada em agosto

A legislação, de autoria do Executivo, foi aprovada pela Câmara Municipal no dia 14 de julho, e sancionada em ato realizado com a presença de servidores da pasta, no Auditório do Instituto Cultural Brasileiro Norte-Americano.



"Fortalecemos nossas ações voltadas à educação com o aumento de vagas nas creches, revitalização das escolas impactadas pela enchente e buscamos a valorização dos professores com gratificações e a criação de novos cargos de docência. Ainda temos muitos desafios pela frente, mas estamos melhores do que antes", destacou o prefeito Sebastião Melo.



De acordo com o secretário municipal de Educação, Leonardo Pascoal, a data para sanção foi escolhida como uma homenagem ao Dia Nacional dos Profissionais da Educação. "Temos clara convicção de que não é possível promover avanços reais na aprendizagem dos estudantes sem a valorização efetiva dos profissionais da educação. Queremos incentivar a atuação qualificada e, por consequência, buscar a melhoria contínua dos indicadores educacionais na nossa rede municipal", garante Pascoal.



Com a sanção, a lei será regulamentada, com previsão de primeiro pagamento na folha de setembro. Só poderão ser beneficiados servidores efetivos e temporários atuando na Smed. A concessão da Geduc será condicionada ao cumprimento de requisitos, que ainda estão sendo revisados pela Smed. Entre eles, devem constar o atendimento aos critérios mínimos de assiduidade, conduta funcional e desempenho profissional, além de comprovada contribuição para a melhoria dos indicadores de qualidade educacional.



O valor das gratificações deve variar de acordo com a lotação do servidor – se em unidades escolares ou em departamentos administrativos da Smed – e da carga horária exercida (20h, 30h ou 40h semanais).



No ato, também foram sancionadas outras três leis de autoria do Executivo. Uma que cria 400 novos cargos efetivos para professor da rede municipal de educação. Outra que institui como definitiva a mudança já implementada pela Smed no último edital de concurso público, que incluiu a prova didática e a avaliação psicológica,

A terceira sanção corrige a composição do Sistema Municipal de Educação da capital gaúcha ao incluir duas escolas próprias que possuem Ensino Médio - Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Dr. Liberato Salzano Vieira da Cunha e a Escola Municipal de Ensino Médio (Emem) Emílio Meyer.