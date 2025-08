Gabriel Souza diz que ideologias não podem se sobrepor ao interesse do povo

A taxação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, imposta ao Brasil e o cenário político extremo foram destacados no discurso do vice-governador Gabriel Souza no encontro da série "Pelo Rio Grande" realizado pelo MDB na cidade de Alegrete no sábado (2). Pré-candidato ao Palácio Piratini, ele discursou como filiado, mas também como governador em exercício. Sobre a taxação dos EUA imposta ao Brasil aliado ao cenário de polarização, Souza disse aos correligionários: "Faço uma reflexão com vocês. Me digam apenas uma coisa positiva que a polarização trouxe para o nosso País?", questionou.

O vice-governador afirma que tarifaço fixado pelo governo dos Estados Unidos aos produtos brasileiros poderá resultar na extinção de aproximadamente 140 mil vagas de emprego diretas e indiretas no Estado, inclusive na Fronteira Oeste, atingindo os frigoríficos - motor da economia na região. Futuro candidato à sucessão estadual, o emedebista afirmou que ideologias e interesses individuais não poderão se sobrepor ao interesse e soberania de um povo.

LEIA MAIS: STF determina que pedido de extradição de Zambelli inclua ação por perseguição armada em 2022

Classificando a polarização como histérica e irracional, ele mencionou que ela está causando graves consequências ao desenvolvimento pleno do Brasil. "De um lado temos uma política externa absurda de aproximação do Brasil das ditaduras mais cruéis do mundo, como é o caso da do Irã. Do outro, achar o máximo ir para os Estados Unidos lutar para que tarifem os nossos produtos e façam com que a economia do Brasil pene em virtude dos seus interesses pessoais", acrescenta.

Em seu pronunciamento, Souza também falou sobre resistência. "Aqui fazemos diferente. Nossa bandeira é a do Rio Grande do Sul e não a do Trump. Nossa prioridade são os gaúchos. No Rio Grande do Sul temos que resistir", acrescenta. Ele garantiu que o MDB sempre foi fundamental para a resistência, representando diálogo, conciliação, equilíbrio e ação. "Pedro Simon, Antônio Britto, Germano Rigotto e José Ivo Sartori - quatro governos do partido somados aos mandatos de senador da República e de prefeito da Capital de José Fogaça –, foram protagonistas de transformações reais na vida das pessoas", acrescenta. Souza destacou ainda que o partido escolheu o caminho que pode até ser o mais difícil. "Corajoso no Brasil é quem diz não aos extremos", destaca.

A mobilização, comandada pelo presidente do MDB-RS, Vilmar Zanchin, reuniu emedebistas de dez municípios da Coordenadoria da Fronteira Oeste. No encontro, que contou com a participação de pré-candidatos à Assembleia Legislativa e à Câmara dos Deputados, foram confirmados dois nomes do Alegrete: Cris Lohmann, presidente do MDB Mulher RS, e Márcio Amaral, ex-prefeito da cidade. O MDB foi o primeiro partido a confirmar o nome do pré-candidato ao Palácio Piratini.

Cris Lohmann, líder das mulheres emedebistas, elevou a participação feminina no partido observando que o MDB do RS foi o que mais elegeu mulheres no Brasil em 2024. "Agora teremos uma nova missão pela frente, a de eleger Gabriel governador e ter ampla representação no Parlamento gaúcho". Já Márcio Amaral, também pré-candidato à Assembleia Legislativa, enalteceu o empenho da região para conquistar deputados. Para ele, a representação será fundamental para garantir acesso aos recursos públicos e contribuir com o desenvolvimento da Fronteira. A região, composta por dez municípios, registra 280,3 mil eleitores, onde o MDB está representado por dois prefeitos, um vice-prefeito e sete vereadores.