Guaíba autoriza transporte de animais de pequeno porte nos ônibus da cidade

Já está em vigor em Guaíba a lei que permite o transporte de animais domésticos de pequeno porte nos ônibus municipais. A lei de n° 4755, sancionada pelo prefeito Marcelo Maranata (PDT) em 30 de junho, autoriza o transporte de animais com até 10 quilos, desde que estejam devidamente acomodados em caixa de transporte confeccionada em material resistente, à prova de vazamentos e que não obstrua a passagem ou comprometa a segurança dos demais passageiros.

Entre as exigências previstas pela lei, estão: apresentação de atestado veterinário com validade de até um ano; carteira de vacinação atualizada; recomendação de que o transporte seja feito fora dos horários de pico, exceto em casos de urgência veterinária; limite de um animal por passageiro e, no máximo, dois animais por veículo.

A legislação também estabelece que não poderá ser cobrada tarifa extra pelo transporte do animal. O tutor será responsável por eventuais danos ou sujeiras causadas durante a viagem. O não cumprimento das regras poderá levar à recusa do embarque ou ao desembarque compulsório do animal e seu responsável.

A vereadora Gabi Panazzolo (MDB), autora da proposta e ativista da causa animal, explica que a demanda de transporte dos animais domésticos surgiu após conversas com os moradores de algumas localidades da cidade. "Há uma grande dificuldade para que essas pessoas possam levar seus pets ao veterinário, ao petshop e também, nos finais de semanas, levá-los para passear. A partir dissopercebemosque precisávamos buscar meios legais para facilitar tanto a vidas animais, como também a de seus tutores", descreve a vereadora.

Segundo a mesma, as principais pessoas beneficiadas pela nova lei são aquelas quepossuem baixa renda, sem condições de possuir veículo automotivo próprioe também aqueles que não o possuem por opção. "A gente sabe que os bichos de estimação fazem parte das famílias e agora eles terão a oportunidade de fazer uso do transporte público no município", relata Gabriela.

Muito engajada na luta da causa animal, a vereadora aponta que está sempre pensando em novos projetos referentes ao tema. Segundo ela, nesta segunda-feira (21)a lei n°4768 foi sancionada pelo prefeito de Guaíba. "Trata-se da lei do animal comunitário, que permite que animais vivam em calçadas com suas casinhas, desde que os mesmos sejam castrados, microchipados, vacinados e estabeleçam um vínculo com os moradores daquele local", elucida.