Aumento do piso regional é aprovado

Com 46 votos favoráveis e 4 contrários, o aumento de 8% do salário mínimo regional foi aprovado na Assembleia Legislativa. O projeto, enviado pelo governo do Estado, prevê que o acréscimo na remuneração já valerá no salário de junho. Com a aprovação do texto, a primeira faixa da remuneração, que contempla trabalhadores da agricultura, pecuária e indústrias da construção civil, passará a receber R$ 1.789,04. A última faixa, que abrange os técnicos de nível médio, terá remuneração de R$ 2.267,21. No início da sessão desta terça-feira (3), o deputado Miguel Rossetto (PT), líder da oposição, retirou três das quatro emendas protocoladas pelo Partido dos Trabalhadores, deixando apenas a que garantia o aumento retroativo, a partir do salário de maio. O texto do projeto foi aprovado integralmente, por isso o reajuste passará a valer a partir da publicação da lei, que deve ocorrer nos próximos dias. Na visão do deputado Felipe Camozzato (Novo), um dos quatro parlamentares que se colocaram contra a matéria, o aumento do piso regional proposto pelo Estado é uma política de incentivo ao trabalho informal e ao desemprego. "Se tem um exemplo de que a intervenção do Estado na economia através de legislação dá errado é a existência de 33% de informais no nosso Estado", analisou. Camozzato, no entanto, reiterou que não é contrário ao aumento de salários, mas que defende que o Estado não pode interferir na relação entre empregados e empregadores. Para Rossetto, o reajuste aprovado ainda não é o suficiente, mas já representa um grande avanço para os trabalhadores. Em uma das emendas retiradas, o deputado propunha um aumento de 10,45%, que considerava o crescimento da economia do Rio Grande do Sul e a inflação. "O piso salarial regional beneficia mais de um milhão de trabalhadores e trabalhadoras do Estado. Ele melhora o salário desses que têm os menores salários no Estado, diminui a desigualdade e melhora a vida dos trabalhadores e das suas famílias", ponderou. De acordo com a deputada Luciana Genro (PSOL), as alegações de que o aumento do piso salarial gera desemprego são as mesmas que levaram o ex-presidente Michel Temer a realizar a Reforma Trabalhista, que ampliou a informalidade no país.



Sindicatos comemoram o aumento

A aprovação do reajuste foi comemorada pelos representantes sindicais, muitos dos quais ocupavam as galerias da Assembleia. Na avaliação de Guiomar Vidor, presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB), a aprovação do projeto é um avanço significativo em relação ao que estava sendo negociado. "Os empresários chegaram a oferecer apenas um índice de 3%, o nosso pedido era 10,45%, que levava em conta o crescimento da economia do Estado e mais a inflação", apontou Vidor. Para ele, o acréscimo do piso regional representa a recuperação de parte das perdas que os trabalhadores sofreram no último ano. "O mínimo regional atinge mais de um milhão e trezentos mil trabalhadores do Estado, ele é um importante instrumento de distribuição de renda e de auxílio ao desenvolvimento econômico e à geração do emprego." Vidor também reitera que os movimentos trabalhistas seguirão lutando pelo aumento da valorização do piso, que, quando foi criado, equivalia a 1,28 salário-mínimo nacional. Segundo ele, ainda apresenta uma perda de 8,5%.

Fiergs e Fecomércio destacam impacto para os setores