Vice-presidente recebe alta do hospital após exames, informa boletim

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, foi liberado do Hospital Sírio-Libanês, após passar por exames. Alckmin foi diagnosticado com um quadro de gastroenterite e iniciou um tratamento específico, segundo boletim médico divulgado nesta quinta-feira (29).

De acordo com o informativo, o vice-presidente foi atendido no hospital na manhã desta quinta após sentir náuseas e dores abdominais. Ele continuará o tratamento em casa com acompanhamento médico.



"Após avaliação clínica e realização dos exames necessários, a equipe médica diagnosticou um quadro de gastroenterite, iniciando tratamento específico, com ótima resposta. O Vice-Presidente recebeu alta hospitalar ainda nesta data e seguirá o tratamento em domicílio, com acompanhamento médico", aponta o boletim, assinado pelo diretor de Governança Clínica do Sírio-Libanês, Rafael Gadia, e pela diretora clínica, Luiza Dib.