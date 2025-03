Tratamento desigual entre os estados nas condições do Propag também foi questionado

As críticas seguiram mencionando as condições impostas pelo Propag após os vetos presidenciais, em especial à criação de um fundo de equalização federativa que deverá auxiliar os estados em boa situação fiscal. De acordo com o governador gaúcho, o Rio Grande do Sul possui menos benefícios concedidos pela União do que os demais entes federativos.

"É desigual o tratamento dado a nós. Não apenas não nos alcançam as mesmas ferramentas que são alcançadas nas outras regiões, como ainda tomam parte substancial da nossa arrecadação na forma do pagamento da dívida. E isso nós não podemos aceitar", acrescentou. Ele ainda pediu às entidades empresariais, industriais e comerciais que se mobilizem pela derrubada dos vetos presidenciais, tendo sua solicitação recebida com intensos aplausos dos presentes na Fiergs.

As reclamações foram reiteradas durante a coletiva de imprensa que sucedeu o evento. "A manifestação da ministra Gleisi foi totalmente despropositada. Como ministra das Relações Institucionais, ela deveria prezar pela construção conjunta de soluções para o País e está atacando e ofendendo governadores. Qualquer ataque não é razoável", avaliou Leite. Ele acrescentou esperar que a ministra "pegue a embocadura e entenda que deixou de ser a presidente de um partido político".

Outra crítica pontuada durante a coletiva disse respeito à proposta ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda, encaminhada ao Congresso Nacional também nesta terça-feira. Para o governador, embora a medida possa ser positiva, a União ainda precisa olhar atentamente à compensação oferecida aos estados devido ao impacto na arrecadação consequente das isenções.

Leite já havia subido o tom contra Lula em virtude dos impasses envolvendo a dívida do Rio Grande do Sul com a União durante a posse do atual presidente da Fiergs, Claudio Bier, em julho de 2024. À época, a discussão girava em torno da suspensão das parcelas devidas como medida de auxílio à recuperação do Estado. Apesar disso, as críticas foram embasadas nos mesmos argumentos expostos no INDX.

"Pois eu digo a vocês o seguinte: se nos derem o que dão a outras regiões, como fundo constitucional para financiar empreendedores, indústrias, em regiões como Norte, Nordeste e Centro-Oeste, se nos derem os royalties do petróleo que turbinam as receitas do Sudeste, se nos derem os benefícios fiscais que entregam à Zona Franca de Manaus e outras regiões, não precisam facilitar o pagamento da dívida, porque se nos derem esses instrumentos nós geraremos riqueza suficiente para pagar essa dívida. Mas se não vão nos dar aquilo que dão a outras regiões, parem de tirar o que é nosso, para que possamos investir no nosso Estado e ajudar ainda mais o Brasil", pontuou Leite na ocasião.