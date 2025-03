Gilberto José Spier Vargas, mais conhecido como Pepe Vargas (PT), é médico e deputado estadual pelo Rio Grande do Sul. Natural de Nova Petrópolis, se mudou na infância para Caxias do Sul, município em que posteriormente foi eleito vereador e prefeito por dois mandatos (1997-2004). Foi deputado federal por três mandatos (2007-2014). Assumiu o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), de 2012 a 2014, durante o governo Dilma Rousseff (PT). Em 2025, preside a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.