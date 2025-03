Projeto para aumentar transparência de repasses públicos é protocolado na Câmara

Nesta quinta-feira (27), o vereador Fabiano Rheinheimer (PL) protocolou projeto que busca aumentar a transparência nos repasses de dinheiro público, assim fortalecendo a fiscalização do cidadão e minando tentativas de corrupção. O parlamentar cumpre como suplente o mandato do vereador Coronel Ustra (PL), que está em licença-saúde.



A proposição, agora em tramitação na Câmara de Porto Alegre, cria protocolos a serem seguidos por ONGs e por movimentos sociais que recebem recursos da prefeitura municipal ou de emendas direcionadas por vereadores. O projeto prevê que estas entidades devem divulgar em seus sites relatórios financeiros detalhados, bem como submeter à Câmara da Capital pareceres anuais de atividades. Caso não haja cumprimento destes requisitos, os repasses serão suspensos imediatamente e as organizações ficarão impedidas de assinar novas parcerias ou convênios nos próximos cinco anos. Também está prevista na proposta a responsabilização dos gestores das entidades que não cumprirem com o estipulado.

Na avaliação de Rheinheimer, a transparência na aplicação de recursos públicos é uma etapa fundamental. “Espero que a iniciativa contribua para fortalecer a confiança nas organizações da sociedade civil e assegure que o dinheiro seja utilizado de maneira adequada", colocou.



A apresentação do projeto foi feita no mesmo dia em que o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) denunciou um dos assessores do ex-vereador Airto Ferronato (PSB) por improbidade administrativa, em suposto caso de desvio de emenda impositiva em 2024. O funcionário teria articulado uma parceria com um instituto da Capital, com um repasse de R$400 mil, dos quais R$250 mil teriam sido depositados na conta de sua esposa . O vereador não teve envolvimento com a negociação e denunciou o caso, que foi confirmado pelo Tribunal de Justiça do Estado.



A temática de fiscalização de repasses estatais tem ganhado destaque também à nível nacional. Na tarde desta sexta-feira (28), a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) se posicionou favoravelmente à homologação de acordo entre o Congresso Nacional e o governo federal, que estipula critério para garantir a transparência e a rastreabilidade de tais recursos, decisão feita previamente pelo ministro Flávio Dino.