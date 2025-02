Eduardo Leite diz que confia nas instituições quanto à investigação de suposta trama golpista

Jefferson Klein de Haia, na Holanda, e Arthur Reckziegel

Missão do RS Em meio àna Holanda, o governador Eduardo Leite foi perguntado nesta sexta-feira (21) sobre como enxerga a denúncia da Procuradoria-Geral da República ao STF que acusa o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outras 33 pessoas de arquitetar uma trama golpista.

Leite diz que o impacto dessa decisão ainda será mensurado futuramente. "Eu confio nas instituições públicas responsáveis pelas investigações, as mesmas que lá no passado conduziram o processo relacionado ao presidente Lula que resultaram na sua prisão. A Polícia Federal, Procuradoria-Geral da República e o Supremo Tribunal Federal são capacitados para tal", avalia.

O governador ressalta a importância do direito de defesa, assim como ocorreu no caso de Lula. "Politicamente, haverá um debate sobre isso, que há elementos muitos consistentes de uma possível tentativa de golpe de estado serão discutidos no processo político e eleitoral que vem pela frente. Institucionalmente, haverá o cuidado do STF sobre o tema."

Sobre a sua opinião pessoal quanto ao tema, Leite reafirmou a crença nos órgãos públicos. "Há sinais que preocupam ali sobre como se conduziu o processo, tanto antes da eleição como depois. Eu insisto, é um processo longo a ser analisado pelo STF e eu confio nas instituições", afirma.