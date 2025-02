PSDB de Porto Alegre debate o futuro da sigla e defende protagonismo para combater a polarização

Após assistirem às falas de importantes lideranças do PSDB como o governador Eduardo Leite, o deputado federal Aécio Neves, e os presidentes nacional e estadual da sigla Marconi Perillo e Paula Mascarenhas, deputados, vereadores, secretários e dirigentes partidários debateram durante longas horas sobre quais os caminhos necessários para construção de uma alternativa centro democrática para as eleições que se aproximam.



“Foi um momento de ouvir e debater o futuro do nosso partido. Após a discussão, o diretório da Capital se manifestou pela rejeição de propostas de incorporação por outros partidos, mas declarou apoio ao diretório nacional na construção da ampliação de federações ou a fusão com outras siglas”, conta o presidente municipal da sigla, vereador Moisés Barboza. “Saímos com as esperanças renovadas. Temos o compromisso de construir alternativas para o Brasil e não fugiremos dessa responsabilidade”, afirmou.

O diretório declarou apoio ao PSDB Nacional na evolução das tratativas de ampliação de federação ou fusão com partidos, desde que as siglas acolham o nome de Eduardo Leite como pré-candidato a Presidência da República, não permaneçam na base de apoio do Governo Lula "e que não estejam comprometidos com as candidaturas do Lulopetismo e nem do Bolsonarismo".



Mesmo lamentando a ausência de candidatura própria em 2024 os tucanos analisaram e comemoraram o maior crescimento de sua história na Câmara de Vereadores em suas duas últimas eleições. A Federação PSDB/Cidadania conta com 4 vereadores na capital, permanecendo uma das maiores bancadas da legislatura atual.