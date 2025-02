É preciso dar tempo a Galípolo, diz Lula sobre taxa de juros

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que é preciso "dar tempo" ao presidente do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, para que a taxa de juros caia nos próximos meses. Repetiu que não é possível esperar um "cavalo de pau" e uma queda imediata, culpando o antecessor, Roberto Campos Neto, pelas últimas altas.

"Tenho certeza de que o Gabriel Galípolo vai consertar a taxa de juros nesse País. Temos de dar a ele o tempo necessário para fazer as coisas. Ele não poderia entrar e dar um cavalo de pau. É preciso que vá com cuidado para que a gente não tenha uma trombada", declarou, em entrevista à Rádio Diário FM, de Macapá, nesta quarta-feira, 12."Ele falava mal do Brasil o tempo inteiro, passava descrédito para os empresários, inclusive no exterior. Ele foi se comprometendo e aumentando cada vez mais a taxa de juros", declarou.O presidente disse que "".