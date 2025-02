Pepe Vargas assume presidência da Assembleia

O deputado estadual Pepe Vargas (PT) tomará posse como presidente da Assembleia Legislativa hoje, durante sessão solene na casa, às 14h. A definição das presidências ocorre por acordo partidário entre as quatro maiores bancadas, que se revezam no cargo ao longo de cada ano da legislatura, de acordo com rodízio estabelecido anteriormente.

Na atual legislatura, a presidência já foi ocupada por Vilmar Zanchin (MDB), em 2023, e Adolfo Brito (PP), no ano passado. Em 2026, o comando da casa ficará com Sergio Peres (Republicanos).

O sistema de rodízio entre os partidos com as maiores bancadas foi estabelecido na Assembleia Legislativa há mais de 15 anos.

Pepe Vargas iniciou sua trajetória como vereador de Caxias do Sul, tendo sido também prefeito do município por dois mandatos consecutivos, deputado federal em três legislaturas e atualmente está em seu terceiro mandato na Assembleia. Também atuou como ministro do Desenvolvimento Agrário, das Relações Internacionais e dos Direitos Humanos durante a presidência de Dilma Rousseff (PT).