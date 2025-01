Lula é liberado para viagens e atividade física

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi liberado para voltar a fazer viagens e atividades físicas, afirma boletim médico divulgado nesta segunda-feira, (27), pela assessoria de imprensa do Palácio do Planalto. O presidente estava com restrições em sua rotina desde o começo de dezembro, quando foi internado às pressas para tratar um sangramento intracraniano e foi submetido a duas cirurgias.

• LEIA TAMBÉM: Lula escolhe embaixador André Corrêa do Lago para presidência da COP30



Lula passou nesta segunda-feira, (27), por uma nova tomografia em Brasília. O exame mostrou uma nova redução no sangue acumulado, "compatível com progressiva melhora do quadro", nas palavras usadas no boletim médico. "O presidente foi liberado plenamente para exercer sua rotina habitual de vida, como viagens e atividade física", afirma o documento.



O boletim médico é assinado por Rafael Gadia, diretor de Governança Clínica do hospital Sírio-Libanês, e Luiza Dib, diretora clínica. O presidente da República é acompanhado pelos médicos Roberto Kalil Filho e Ana Helena Germoglio, médica da Presidência da República. . O exame mostrou uma nova redução no sangue acumulado, "compatível com progressiva melhora do quadro", nas palavras usadas no boletim médico. "O presidente foi liberado plenamente para exercer sua rotina habitual de vida, como viagens e atividade física", afirma o documento.O boletim médico é assinado por Rafael Gadia, diretor de Governança Clínica do hospital Sírio-Libanês, e Luiza Dib, diretora clínica. O presidente da República é acompanhado pelos médicos Roberto Kalil Filho e Ana Helena Germoglio, médica da Presidência da República.