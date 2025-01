Cerimônia de recondução do prefeito Sebastião Melo será realizada nesta sexta-feira

Sebastião Melo (MDB), será reconduzido na tarde desta sexta-feira (3), juntamente com a vice Betina Worm (PL), para a gestão 2025/2028. O evento será realizado no Paço Municipal, às 16h, para convidados. Na cerimônia, os secretários municipais serão empossados. O ato, inicialmente marcado para o dia 1 de janeiro, na Usina do Gasômetro, foi cancelado em função do temporal que atingiu Porto Alegre O prefeito reeleito,juntamente com a vice Betina Worm (PL), para a gestão 2025/2028. O evento será realizado no Paço Municipal, às 16h, para convidados. Na cerimônia, os secretários municipais serão empossados. O ato, inicialmente marcado para o dia 1 de janeiro, na Usina do Gasômetro, foi cancelado em função do. O local ficou sem energia elétrica e com goteiras.

No dia do temporal, o prefeito se dirigiu ao Centro Integrado de Coordenação de Serviços da Cidade de Porto Alegre (Ceic) para avaliar a extensão do impacto da chuva e definir providências. A cerimônia que seria realizada na Usina do Gasômetro tinha objetivo de oficializar a posse do secretariado do segundo mandato do prefeito. Mais cedo, Melo e Betina Worm haviam tomado posse na Câmara de Vereadores.

Além do prefeito e da vice, tomam posse também os secretários municipais. Os três últimos nomes anunciados por Melo no dia 1 de janeiro foram o de Ana Pellini que assumiu a Secretaria Municipal da Fazenda, e dos secretários municipais Fernando Ritter, na Saúde, e Luiz Carlos Pinto, na Inovação. A vice-prefeita Betina Worm assume como interina para o Gabinete da Causa Animal. Com exceção de André Coronel, indicado para nova pasta, a Geral de Governo, que precisa do aval da Câmara Municipal para ser criada. O pacote de projetos de lei, entre eles o da reforma administrativa, foi encaminhado pelo Executivo ao Legislativo municipal na quinta-feira.

Secretários anunciados para a gestão em 2025

- Secretária municipal da Fazenda: Ana Pellini

- Secretário municipal da Saúde: Fernando Ritter

- Secretário de Inovação: Luiz Carlos Pinto

- Secretário municipal de Educação (Smed): Leonardo Pascoal



- Diretor-geral do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae): Bruno Vanuzzi



- Diretor-geral do Departamento Municipal de Habitação (Demhab): André Machado



- Secretário de Governança: Cássio Trogildo



- Secretário-geral de Governo (projeto de lei): André Coronel



- Secretário municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus): Germano Bremm



- Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET): Rosani Alves Pereira



- Secretário municipal de Serviços Urbanos (SMSURB): Vitorino Baseggio



- Secretário Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj): Júlio César



de Souza Gonçalves



- Secretário municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos: Cezar Schirmer



- Secretário de Comunicação Social: Luiz Otávio Prates



- Secretário municipal de Obras e Infraestrutura: André Flores



- Secretário Municipal de Parcerias: Giuseppe Riesgo



- Presidente da Fundação de Assistência Social e Cidadania: Matheus Xavier



- Gabinete da Causa Animal (GCA): vice-prefeita Betina Worm (interina)



- Diretora presidente da Procempa: Letícia Batistela



- Secretária Municipal da Cultura: Liliana Cardoso



- Secretário Municipal de Mobilidade: Adão de Castro Júnior



- Secretário Municipal de Segurança: Alexandre Aragon



- Procurador-geral do Município: Jhonny Prado



- Secretária Municipal de Transparência e Controladoria: Mônica Leal



- Secretário Municipal de Administração e Patrimônio: Cassiá Carpes